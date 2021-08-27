Kuzey Kore’nin ’ateş emri’ verdiği iddia edilmişti: BM açıklama istedi

'ÖNCEDEN UYARILMADAN VURULACAK' İDDİASI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin internet sitesinde yayımlanan 23 Ağustos tarihli bir mektupta yetkililer, Kuzey Kore'ye izinsiz giriş yapan herhangi bir kişinin "koşulsuz olarak vurulacağı" belirtilen ve diğer ülkelerden, Yulu ve Tumen nehirlerinin Kuzey Kore tarafına izinsiz girenlerin "önceden uyarılmadan vurulacağı" yazan afişe ilişkin endişelerini ifade etti.

Güney Kore merkezli Geçiş Dönemi Adaleti Çalışma Grubu (Transitional Justice Working Group) aktivistlerinin, BM'den iddia edilen hamleler konusunda Kuzey Kore'ye baskı yapmasını istemesinden haftalar sonra gelen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey sınırındaki tampon bölgeye izinsiz girişe yönelik ateş etme politikasından olduğu kadar düşünce ve ifade özgürlüğü ve kültürel yaşama katılma hakkı ile ilgili uluslararası insan hakları hukuku tarafından güvence altına alınan eylemlere yargı güvencesi olmaksızın ölüm cezası verilmesinden de endişe duyuyoruz."