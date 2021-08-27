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Giriş Tarihi: 27.8.2021 16:02

Paşinyan'dan Türkiye açıklaması

AA
Paşinyan’dan Türkiye açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller aldıklarını belirterek “Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz.” dedi.

Paşinyan, başkent Erivan'da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"OLUMLU SİNYALLERLE CEVAP VERECEĞİZ"

Konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Paşinyan, "Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Paşinyan'dan Türkiye açıklaması
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