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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Rusya’dan Twitter ve Facebook’a ağır cezalar

Rusya’dan Twitter ve Facebook’a ağır cezalar
RUSYA'DA bir mahkeme, Twitter, Facebook ve WhatsApp gibi internet sitelerine para cezası verdi. Rusya Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun, Twitter, Facebook ve WhatsApp aleyhine açtığı davalar, Moskova'daki Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü. Rusya'daki şahsi bilgilerin korunmasına yönelik yasanın ihlal edilmesi nedeniyle mevzuata uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, şirketlere 36 milyon ruble para cezası verdi. Rus yasalarına göre, internet şirketlerinin kullanıcılara ait bilgileri Rusya'da depolaması gerekiyor.
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Rusya’dan Twitter ve Facebook’a ağır cezalar
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