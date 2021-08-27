SON DAKİKA HABERİ: ABD saldırıya nasıl karşılık verecek? Pentagon’dan Afganistan açıklaması

Aynı zamanda 6 uçuş 3 bin küsür kişiyi Avrupa'dan ABD'ye uçuracak. Bunun dışında daha fazla kişi de ABD'ye geliyor, onları belirlediğimiz tesislere yerleştiriyoruz. Burada 5 binden fazla ABD askeri var ve risk altındalar. Olabildiğince fazla insanı kurtarmak için uğraşıyorlar, bu çok soylu bir görev.

Pentagon Sözcüsü John Kirby ise açıklamalar aşu şekilde devam etti:

Pentagon Dışişleri Bakanlığına da destek olacak. 50 bin Afgan mülteciyi ağırlayabileceğiz. En fazla kapasiteyi sağlayacağız.

SORU - CEVAP

Kaç kişi işlem görecek önümüzdeki birkaç gün boyunca? Kaç kişiyi çıkarabileceğine dair tahmininiz var mı?