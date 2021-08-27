Yeni işbiriği hamlesi

Güvenlik
uzmanları Ankara- Kabil
hattında siyasi, ekonomik ve askeri işbirliğinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini belirterek, "Afganistan
'la köprüleri atmıyoruz. Askeri, siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz var. Biz bunun sadece askeri bacağını Taliban'ın talebi ve mevcut anlaşmaların gereği üzerine askıya aldık" değerlendirmesini yapıyor. ABD
'nin, Doha'da Taliban'a NATO ülkeleri ve kendisinin 31 Ağustos'a kadar çekileceği taahhüdünde bulunduğuna değinen uzmanlar, "Biz de NATO kapsamında Afganistan
'a gitmiştik ve bu anlaşma şartları çerçevesinde geri çekiliyoruz" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE, TEKNİK İŞLETMEYİ YAPABİLİR
Türkiye, ulusal çıkarlarını önceleyerek Afgan halkının huzur ve güvenliği için ülkede istikrarın sağlanmasına yönelik politikalar yürütüyor. Uluslararası topluma 'durumu insan odaklı değerlendirme' yönünde telkinde bulunan Ankara, Afganistan'da müzakereleri yürüten Peştun
, Tacik
, Hazara
, Özbekler dahil tüm taraflarla temas kuruyor. Türkiye, Kabil Havalimanı'nın işler kalmasının Afganlar için kritik öneme sahip olması nedeniyle bu noktada sivil destek sağlanmasına yönelik görüşmeler de yürütüyor. Taliban'ın havalimanındaki teknik işletmeyi Türkiye'nin yapmasına sıcak baktığı kaydediliyor.
İLK TSK KAFİLESİ GELDİ
AFGANISTAN'DAN tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) kafilesi dün Türkiye'ye döndü Kafileyi taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı
'na indi.