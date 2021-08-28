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Giriş Tarihi: 28.8.2021

20 yıllık görev sona erdi

ANKARA
20 yıllık görev sona erdi
Milli Savunma Bakanlığı, 20 yıl boyunca Afganistan'da görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin tahliyelerinin tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, "Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı görüşmede her iki taraf, tahliyelerdeki işbirliği konusundaki memnuniyeti dile getirdi. Akar ayrıca Kabil'deki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Austin'e taziyelerini iletti.
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20 yıllık görev sona erdi
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