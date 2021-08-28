20 yıllık görev sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı
, 20 yıl boyunca Afganistan
'da görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin tahliyelerinin tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, "Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
da ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı görüşmede her iki taraf, tahliyelerdeki işbirliği konusundaki memnuniyeti dile getirdi. Akar ayrıca Kabil
'deki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Austin'e taziyelerini iletti.