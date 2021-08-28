500 milyon ışık yılı uzaklıktan geliyor! Uzaylılardan bir mesaj olabilir mi?

FRB veya Türkçe adıyla Hızlı Radyo Patlamaları, çok hızlı ilerleyen, yüksek enerjili radyo dalgası emisyonlarıdır. Kaynaklarının ne olduğu büyük bir sır ve haklarında bilinmeyen birçok detay var. FRB 20180916B, astronomların yakından takip ettiği Hızlı Radyo Patlamaları'ndan biri. Geçtiğimiz günlerde FRB 20180916B'le ilgili bir çalışmanın sonuçları paylaşıldı, ancak bu çalışma bir yandan tartışmalara neden oldu. Bazı gök bilimciler sonuçların yanlış olduğunu belirtti. FRB 20180916B'nin 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden geldiğini de belirtelim.