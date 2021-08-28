ABD’de Ida kasırgası alarmı: Acil durum ilan edildi

"NE YAZIK Kİ..."

Edwards, "Ne yazık ki, Louisiana'nın tüm kıyı şeridi şu anda fırtınanın tahmini hedefi içinde kalıyor. Cumartesi akşamına kadar herkes, güvenliği için fırtınayı atlatmayı planladığı yere varmış olmalı." ifadelerini kullandı.

Louisiana'nın New Orleans kenti Belediye Başkanı LaToy Cantrell ise pazar günü şehri vurması beklenen kasırga nedeniyle belirli bölgelerdeki sakinler için zorunlu tahliye emri yayınladı.