Bakan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere gittiği Irak'ta mevkidaşı Hüseyin'le buluştu.
#Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le görüştük. Irak'ın güvenlik ve istikrarına destek olmaya devam edeceğiz. 🇹🇷🇮🇶— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 28, 2021
Met FM @Fuad_Hussein1 of #Iraq. Our support for Iraq's security and stability will continue. 🇹🇷🇮🇶 pic.twitter.com/GMca6WYFB7
Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Irak'ın güvenlik ve istikrarına destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.