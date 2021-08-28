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Giriş Tarihi: 28.8.2021 14:10

Bakan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi

AA
Bakan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere gittiği Irak'ta mevkidaşı Hüseyin'le buluştu.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Irak'ın güvenlik ve istikrarına destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi
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