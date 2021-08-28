Batı’nın tahliye fiyaskosu

Taliban'ın
hakim olduğu Afganistan
'da, 16 Ağustos'tan itibaren Kabil Havaalanı'ndan tahliyelere başlayan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 31 Ağustos'ta son bulması planlanan tahliye sürecini yarıda kesmek zorunda kaldı. AB ülkeleri 31 Ağustos'a kadar tahliyelerin devam edeceğini, olabilecek en fazla sayıda Afgan'ın getirileceğini söylemişti. Ancak Kabil Havalimanı yakınlarında önceki gün yaşanan saldırıda 13'ü ABD askeri 28'i Taliban olmak üzere ölü sayısı 170'e ulaştı. 200 kişinin de yaralandığı bu saldırılardan sonra AB ülkeleri tahliyelerin sonlandırıldığını duyurdu. Tahliyeleri dün sonlandırdıklarını açıklayan Almanya
, Fransa
, İspanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve İngiltere
gibi ülkeler öncelikli olarak kendi vatandaşlarını, büyükelçilik çalışanlarını ve askerlerini Afganistan'dan çıkarttı.
KULLANIP ATTILAR
AB ülkeleri ve ABD, işbirliğinde olduğu Afganlardan bazılarını, onların ailelerini ve almayı vaat ettiği ülkenin önde gelen entelektüel, aktivist ve sanatçılarını ise kendi kaderlerine terk etti. Tahliye operasyonlarına dün son veren Fransa, 100'ün üzerinde Fransız ve 2 bin 500'den fazla Afgan'ı getirdi ancak geride söz verdiği yüzlerce kişiyi bıraktı. Afganistan'dan 5 bin 200 kişiyi tahliye eden Almanya'nın ise bu ülkede halen 8 bin yerel çalışanının bulunduğu belirtiliyor. İngiltere de geride bin 100 kadar Afgan'ı bırakıyor.