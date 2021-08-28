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Giriş Tarihi: 28.8.2021 21:49

Berlin’de polisle göstericiler arasında arbede

AA
Berlin’de polisle göstericiler arasında arbede

Almanya'da izinsiz gösteri yapmak isteyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtlarına biber gazıyla müdahale eden polis, 80 göstericiyi gözaltına aldı

Başkent Berlin'de Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri yasak olmasına rağmen protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, federal meclisin bulunduğu alana doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşü engellemek isteyen polis, göstericilere biber gazı sıkarak müdahale etti.

Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

80 gösterici gözaltına alınırken, arbede sırasında 4 polis hafif yaralandı.

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanlığı, daha önceki gösterilerde Enfeksiyon Koruma Yasası'na aykırı tutum sergilenmesi nedeniyle yeni bir gösteriye izin vermemişti.

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Berlin’de polisle göstericiler arasında arbede
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