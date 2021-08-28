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Giriş Tarihi: 28.8.2021 10:32

Biden'ın çöküş karesi: Canlı yayındaki 'perişan hali' böyle eleştirildi

Biden’ın çöküş karesi: Canlı yayındaki ’perişan hali’ böyle eleştirildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamalarda 13'ü ABD askeri olmak üzere 170'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırılarınardından canlı yayında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ın vücut dili eleştirileri beraberinde getirdi. Bİden'ın yorgun hali gözlerden kaçmazken başını elindeki dosyaya koyup bir gazetecinin sorusunu dinlediği anlarla ilgili "Yenilmiş bir adamın vücut dili", "Uyku arasında kalkıp açıklama yaptı" gibi yorumlar geldi...

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki saldırıların ardından kameraların karşısına çıktı. Biden'ın perişan hali Batı medyasında 'Yenilmiş bir adamın vücut dili' yorumlarına yol açtı. Biden'a eleştiriler istifa çağrılarına dönüştü.

"YENİLMİŞ BİR ADAMIN VÜCUT DİLİ"

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki terör saldırılarının ardından kameraların karşısına geçti. Biden'ın yorgun hali gözlerden kaçmadı. Başını elindeki dosyaya koyup bir gazetecinin sorusunu dinlediği anlarla ilgili, "bitkindi" yorumları yapıldı. ABD Başkanı Biden'ın görüntüsü hakkında sosyal medyada, "Yenilmiş bir adamın vücut dili", "Uyku arasında kalkıp açıklama yaptı" gibi yorumlar yapıldı.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ'ın Horasan kolunun düzenlediğini açıklayan Biden terör saldırılarına belirledikleri bir zamanda karşılık vereceklerini söyledi. Biden, kamuoyunda tepkilere yol açan iddiayı da doğruladı. Taliban'a ülkeden çıkaracakları kişiler hakkında bilgi verdiklerini belirtti.



'GERİ DÖNMELİYİZ'

Afganistan'dan çekilme sürecini iyi yönetemediği gerekçesi ile suçlanan ABD Başkanı'na eleştiriler iyice arttı. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Elise Stefanik, "Biden'ın ellerinde ölenlerin kanı var, başkanlık görevine uygun değil" değerlendirmesini yaptı.

Aynı partiden senatörler Marsha Blackburn ve Josh Hawley istifa çağrısında bulundu. ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ise, "Terör tehditlerinin önüne geçmek için Afganistan'a geri dönmeliyiz" dedi. Barack Obama döneminde kabinede yer alan Demokratlardan Panetta, çekilen Amerikan askerlerinin ülkeyi çok zor ve tehlikeli bir duruma soktuğunu ifade etti.

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Biden'ın çöküş karesi: Canlı yayındaki 'perişan hali' böyle eleştirildi
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