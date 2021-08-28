Biden’ın çöküş karesi: Canlı yayındaki ’perişan hali’ böyle eleştirildi

Aynı partiden senatörler Marsha Blackburn ve Josh Hawley istifa çağrısında bulundu. ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ise, "Terör tehditlerinin önüne geçmek için Afganistan'a geri dönmeliyiz" dedi. Barack Obama döneminde kabinede yer alan Demokratlardan Panetta, çekilen Amerikan askerlerinin ülkeyi çok zor ve tehlikeli bir duruma soktuğunu ifade etti.