Çin’den ABD’nin Covid-19 raporuna tepki: “Bu sözde rapor, tamamen siyasi bir rapordur ve hayal ürünüdür”





"ÇİN SORUŞTURMAYA ENGEL OLUYOR"

ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine ABD'li istihbarat birimlerinin hazırladığı yeni tip korona virüsün kökeniyle ilgili rapor dün kamuoyuyla paylaşılmıştı. Covid-19'un kökenine ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen raporda, "Covid-19 virüsünün kökeni hakkında kesin bir değerlendirmeye ulaşmak için Çin'in işbirliğine ihtiyaç duyuluyor" denilmişti.

Virüsün bir biyolojik silah olarak geliştirildiği sonucuna varılmadığı kaydedilen raporda, Covid-19'un kökeniyle ilgili nihai bir sonuca varılması için Çin'den klinik örnekler ve en erken vakalara dair epidemiyolojik verilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Raporda ayrıca, "Ancak Pekin, küresel soruşturmaya engel olmayı, bilgi paylaşmayı reddetmeyi ve ABD dahil diğer ülkeleri suçlamayı sürdürüyor" ifadeleri yer almıştı.