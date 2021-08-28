İngiltere’den Afganistan açıklaması: Tahliyeleri tamamladık

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tahliye operasyonunda son uçuşun dün gerçekleştiğini duyurarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece (28 Ağustos) 21.25'te son Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı Kabil Havalimanı'ndan ayrıldı ve askeri ve Afgan personelin tahliyesine son verildi. 14 gün içinde 165'ten fazla uçuşta 15 binden fazla kişi uçakla taşındı. Silahlı kuvvetlerimizle gurur duymalı, daha iyi bir yaşam için gelenleri ağırlamalı ve geride kalanlara üzülmeliyiz. Onlara olan borcumuz ayrılmamızla bitmiyor. Alınacak çok ders olacak ama son 20 yılda inanılmaz başarıların, cesaretin ve kurulan dostlukların sonsuz örnekleri de var. Hayatını kaybedenleri unutmayacağız."

İNGİLTERE'NİN AFGANİSTAN'DAKİ 20 YILLIK ASKERİ VARLIĞI SONA ERDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tahliye operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 20 yıl önce, 11 Eylül saldırılarının ardından tüm insanlar için daha parlak bir gelecek yaratmak amacıyla ilk İngiliz askerinin Afgan topraklarına ayak bastığını hatırlatarak, şunları kaydetti: