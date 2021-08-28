İşte Joe Biden’ın çöküş karesi

ABD
Başkanı Joe Biden
, Afganistan
'daki terör saldırılarının ardından kameraların karşısına geçti. Biden'ın yorgun hali gözlerden kaçmadı. Başını elindeki dosyaya koyup bir gazetecinin sorusunu dinlediği anlarla ilgili, "bitkindi" yorumları yapıldı. ABD Başkanı Biden'ın görüntüsü hakkında sosyal medyada, "Yenilmiş bir adamın vücut dili", "Uyku arasında kalkıp açıklama yaptı" gibi yorumlar yapıldı. Saldırıları terör örgütü DEAŞ'ın Horasan kolunun düzenlediğini açıklayan Biden terör saldırılarına belirledikleri bir zamanda karşılık vereceklerini söyledi. Biden, kamuoyunda tepkilere yol açan iddiayı da doğruladı. Taliban'a ülkeden çıkaracakları kişiler hakkında bilgi verdiklerini belirtti.
'GERİ DÖNMELİYİZ'
Afganistan'dan çekilme sürecini iyi yönetemediği gerekçesi ile suçlanan ABD Başkanı'na eleştiriler iyice arttı. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Elise Stefanik, "Biden'ın ellerinde ölenlerin kanı var, başkanlık görevine uygun değil" değerlendirmesini yaptı. Aynı partiden senatörler Marsha Blackburn ve Josh Hawley istifa çağrısında bulundu. ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ise, "Terör tehditlerinin önüne geçmek için Afganistan'a geri dönmeliyiz" dedi. Barack Obama döneminde kabinede yer alan Demokratlardan Panetta, çekilen Amerikan askerlerinin ülkeyi çok zor ve tehlikeli bir duruma soktuğunu ifade etti.