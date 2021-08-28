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Giriş Tarihi: 28.8.2021 11:56 Son Güncelleme: 28.8.2021 12:10

Kadınlara 'evden çıkmayın' çağrısında bulunmuşlardı: Taliban'dan flaş açıklama...

AA
Kadınlara ’evden çıkmayın’ çağrısında bulunmuşlardı: Taliban’dan flaş açıklama...

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ülkedeki güvenlik tam anlamıyla sağlanıncaya kadar kadınlara evden çıkmamaları çağrısında bulunmuştu. Edinilen son bilgiye göre Taliban Sözcülerinden Zabihullah Mücahid kadın sağlık çalışanlarına 'geri dönün' dedi.

Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkdede güvenlik sağlanana kadar kadınlara evden çıkmayın uyarısında bulunmuştu. Edinilen son bilgiye göre; Taliban Sözcülerinden Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığına bağlı kadın sağlık personelinin görevlerine devam etmeye çağırıldığını açıkladı.

Mücahid, paylaşımında, yeni yönetimin, kadın sağlık çalışanlarının işlerine devam etmeleriyle ilgili bir sorunu olmadığını vurgulayarak "Sağlık Bakanlığı, illerdeki ve başkentteki tüm kadın çalışanları işlerine devam etmeleri konusunda bilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

"KADINLARA EVDEN ÇIKMAYIN TAVSİYESİ"

Sözcü Mücahid, Afganistan'daki kadınların ülkede güvenliğin tam anlamıyla sağlanıncaya kadar kadınlara evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunmuş ancak bu durumun "geçici bir prosedür" olduğunu söylemişti.

Afganistan'da Taliban'ın kadınların özgürlüklerinde kısıtlamalara gideceğine dair endişelerle ilgili ise Mücahid, yeni yönetimin kamudaki kadın çalışanların işlerine dönmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini duyurmuştu.

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Kadınlara 'evden çıkmayın' çağrısında bulunmuşlardı: Taliban'dan flaş açıklama...
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