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Giriş Tarihi: 28.8.2021

Paşinyan: Türkiye’ye olumlu cevap vereceğiz

Paşinyan: Türkiye’ye olumlu cevap vereceğiz
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Başbakan Paşinyan, "Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik" demişti.
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Paşinyan: Türkiye’ye olumlu cevap vereceğiz
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