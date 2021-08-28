Senegal’de kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 11 ölü

Senegal Ordusu Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece, Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Saint-Louis kenti açıklarında, kaçak yollarla İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmek üzere yola çıkanları taşıyan teknenin alabora olduğu bildirildi.

11 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Senegal Nehri'nin 35 kilometre açığında alabora olan teknede 60 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, şimdiye kadar 8'i Senegalli, 3'ü Gambiyalı 11 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, devam eden arama kurtarma çalışmalarına İspanyol Sivil Savunma ekiplerinin de katıldığı belirtildi.