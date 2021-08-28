Son dakika! ABD Savunma Bakanlığı’ndan açıklama: Üst düzey 2 DEAŞ Horasanlı öldürüldü

"ÜST DÜZEY İKİ DEAŞ HORASANLI ÖLDÜRÜLDÜ"

Üst düzey iki DEAŞ Horasanlı teröristin öldürüldüğü, birinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "13 kişi için cenaze işlemleri tamamlandı" ifadelerine yer verildi.