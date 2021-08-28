Son dakika! ABD Savunma Bakanlığı’ndan açıklama: Üst düzey 2 DEAŞ Horasanlı öldürüldü

Son dakika: ABD Savunma Bakanlığı'ndan, Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamalarla ilgili açıklama yapıldı.
"ÜST DÜZEY İKİ DEAŞ HORASANLI ÖLDÜRÜLDÜ"
Üst düzey iki DEAŞ Horasanlı teröristin öldürüldüğü, birinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "13 kişi için cenaze işlemleri tamamlandı" ifadelerine yer verildi.
"BAŞKA OPERASYONLAR DA YAPABİLİRİZ"
Pentagon Sözcüsü John Kirby ise, saldırıyla ilgili detayların paylaşılmayacağını belirterek, "Başka operasyonlar da yapabiliriz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...