ABD’den Taliban’a olumlu mesaj





Taliban'ın tanınması konusuna bugün net bir yanıt vermelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Price, "Taliban'dan bazıları olumlu, bazıları yapıcı açıklamalar duyduk fakat günün sonunda biz de uluslararası ortaklarımız da sözlere değil eylemlere bakacağız" sözleriyle Taliban'ın ileride diplomatik olarak tanınmasına şartlı olarak yeşil ışık yaktı.