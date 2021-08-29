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Giriş Tarihi: 29.8.2021 17:59

Dünya Joe Biden'ın bu görüntülerini konuşuyor! Joe Biden, İsrail Başbakanı ile yaptığı toplantıda uyudu!

AA
Dünya Joe Biden’ın bu görüntülerini konuşuyor! Joe Biden, İsrail Başbakanı ile yaptığı toplantıda uyudu!

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da bir toplantı düzenledi. Basına açık düzenlenen toplantıda Joe Biden uyuyakaldı. ABD Başkanı'nın basın toplantısı sırasında uyuyakalması ise dünya basınında gündem oldu. İşte Joe Biden'ın uyuyakaldığı o anlar...

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Washington'da basına açık gerçekleştirilen toplantıda ilginç anlar da yaşandı.

BİDEN'IN UYUDUĞU ANLAR KAMERALARA YANSIDI!

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başkanı Bennet ile düzenlenen basın toplantısı sırasında uyuyakaldı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

İSRAİL BAŞBAKANI KONUŞMASINA DEVAM ETTİ

İsrail Başkanı Bennet, ABD Başkanı Joe Biden'ın uyuduğunu görmesine rağmen konuşmasına devam etti. Basın mensupları ise o anları fotoğrafladı.

'DOSTLUK' MESAJI VERDİLER

İki lider, ran ile nükleer görüşmeler konusunda diplomaside başarı sağlanamazsa başka seçeneklere yönelmeye hazır olduklarını açıkladı.
Oval Ofis'teki başbaşa görüşmeleri öncesi basının karşısına çıkan Bennett ve Biden, "dostluk" mesajları verdi.

"AFGANİSTAN'DAKİ MİSYONUMUZU TAMAMLAYACAĞIZ"

Biden, dün Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren Amerikan askerlerinin ailelerine başsağlığı dilerken, "Ne olursa olsun Afganistan'daki misyonumuzu tamamlayacağız." dedi.

İKİLİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Bennett'ı Beyaz Saray'da ağırladığı için mutlu olduğunu dile getiren Biden, bugünkü görüşmede Kovid-19 başta olmak üzere birçok ikili ve bölgesel gelişmeyi ele alacaklarını kaydetti.

Bennett da Afganistan'daki terör saldırısından dolayı ABD'ye başsağlığı dilerken iki ülke arasındaki derin bağları vurguladı. Biden ve Bennett arasında dün yapılması planlanan görüşme, Kabil Hamid Karzai Havalimanındaki terör saldırısı nedeniyle bugüne ertelenmişti.

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Dünya Joe Biden'ın bu görüntülerini konuşuyor! Joe Biden, İsrail Başbakanı ile yaptığı toplantıda uyudu!
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