Dünya Joe Biden’ın bu görüntülerini konuşuyor! Joe Biden, İsrail Başbakanı ile yaptığı toplantıda uyudu!

"AFGANİSTAN'DAKİ MİSYONUMUZU TAMAMLAYACAĞIZ"

Biden, dün Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren Amerikan askerlerinin ailelerine başsağlığı dilerken, "Ne olursa olsun Afganistan'daki misyonumuzu tamamlayacağız." dedi.

İKİLİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK



Bennett'ı Beyaz Saray'da ağırladığı için mutlu olduğunu dile getiren Biden, bugünkü görüşmede Kovid-19 başta olmak üzere birçok ikili ve bölgesel gelişmeyi ele alacaklarını kaydetti.



Bennett da Afganistan'daki terör saldırısından dolayı ABD'ye başsağlığı dilerken iki ülke arasındaki derin bağları vurguladı. Biden ve Bennett arasında dün yapılması planlanan görüşme, Kabil Hamid Karzai Havalimanındaki terör saldırısı nedeniyle bugüne ertelenmişti.