Son dakika: Afganistan Kabil’de havalimanı yakınında yeni patlama

Son dakika haberleri... Kabil'de havalimanı yakınlarında bir patlama meydana geldi. Roket bir eve isabet etti. Yaralılar olduğu belirtiliyor.

Son dakika! Afganistan Kabil'de yeni patlama! İşte patlamadan ilk görüntüler | Video

ROKET BİR EVE İSABET ETTİ

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, bölgeye yakın noktadan son durumu anlattı. Sali, "İlk bilgilere göre roket bir eve isabet etti." dedi.

Sali açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: Birkaç dakika önce Kabil Havalimanı yakınlarında bir roket saldırısı oldu. Saldırının ardından dumanlar yükselmeye başladı. Biz de oraya çok yakın bir mesafedeyiz. İlk bilgilere göre roket bir eve isabet etti. Evde hasar var ama az önce de buradan Taliban bir konvoy halinde havalimanına doğru gitti. Birkaç gün önce de havalimanı yakınlarındaki patlamalarda en az 200 kişi hayatını kaybetmişti, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı.