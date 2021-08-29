Türk F-16’ları NATO sınırlarını koruyor

TÜRK Hava Kuvvetleri
'ne bağlı Türk F-16 savaş uçakları Polonya Malbork
'ta NATO
'ya verdiği desteği göstermeye devam ediyor. Türk F-16 savaş uçakları, Malbork'ta bulunan 22'nci Hava Üs Komutanlığı'nda, NATO'nun "Hava Polisliği" misyonu çerçevesinde görev yapıyor. Polonya'da, NATO'nun kuzeydeki sınırlarını koruma görevini icra ettiklerini belirten Türk birliğinin komutanı Albay Ahmet Çandır
, "Amacımız ülkemizde kazandığımız tecrübelerimizi hem NATO müttefikleri hem de Polonyalı birlikle paylaşmak ve en iyi şekilde icra etmek. Burada yaklaşık 80 personelimiz ve 4 uçağımız var. Genelde 3 uçağımızla NATO görevlerini destekliyoruz. Aynı zamanda NATO'nun imkan verdiği ölçüde iki uçakla da Polonyalı pilotlarla eğitim uçuşları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.