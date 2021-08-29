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Giriş Tarihi: 29.8.2021

Türk F-16’ları NATO sınırlarını koruyor

TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk F-16 savaş uçakları Polonya Malbork'ta NATO'ya verdiği desteği göstermeye devam ediyor. Türk F-16 savaş uçakları, Malbork'ta bulunan 22'nci Hava Üs Komutanlığı'nda, NATO'nun "Hava Polisliği" misyonu çerçevesinde görev yapıyor. Polonya'da, NATO'nun kuzeydeki sınırlarını koruma görevini icra ettiklerini belirten Türk birliğinin komutanı Albay Ahmet Çandır, "Amacımız ülkemizde kazandığımız tecrübelerimizi hem NATO müttefikleri hem de Polonyalı birlikle paylaşmak ve en iyi şekilde icra etmek. Burada yaklaşık 80 personelimiz ve 4 uçağımız var. Genelde 3 uçağımızla NATO görevlerini destekliyoruz. Aynı zamanda NATO'nun imkan verdiği ölçüde iki uçakla da Polonyalı pilotlarla eğitim uçuşları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Türk F-16’ları NATO sınırlarını koruyor
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