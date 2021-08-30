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Giriş Tarihi: 30.8.2021

Amerikalı haydutun öldürüldüğü tabanca rekor fiyata satıldı

Amerikalı haydutun öldürüldüğü tabanca rekor fiyata satıldı
VAHŞİ Batı'nın haydutlarından Billy the Kid'i öldüren silah Los Angeles'taki bir müzayedede 6 milyon dolara alıcı buldu. 1881'de şerif Pat Garret'in Billy the Kid'i öldürürken kullandığı silah kimliğini gizli tutmak isteyen bir kişi tarafından satın alındı. Gerçek ismi Henry Mccarty olan Billy the Kid, Arizona ve New Mexico'da sekiz kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranıyordu. Aylar süren takip sonrası şerif Garret, 14 Temmuz 1881'de New Mexico'da bir çiftlikte bulduğu 21 yaşındaki Billy the Kid'i öldürmüştü.
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Amerikalı haydutun öldürüldüğü tabanca rekor fiyata satıldı
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