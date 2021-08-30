Anastasiadis’in hayalperest çağrısına tepki

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
, "Kıbrıs Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki görevlerine geri dönmeli" yönünde çağrı yapan Kıbrıs Rum Yönetimi
lideri Nikos Anastasiadis
'e tepki gösterdi. Anastasiadis
'in çağrısını değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Dileğimiz, Anastasiadis'in bu tür anlamsız, her türlü gerçekçilikten uzak ve uygulaması imkansız söylemlerle zaman harcayacağına, kendisinin de daha önce telaffuz ettiği esasen mevcut iki devlete ve kurumsal işbirliğine dayalı çözüm formülünü nasıl hayata geçirebileceğimiz üzerinde kafa yormasıdır" şeklinde konuştu. Egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerilerini ilk kez Cenevre
'de (27-29 Nisan'da) müzakere masasına koymalarının büyük yankı yarattığını belirten Tatar, Rumların bu çözüm önerisini etkisiz hale getirebilmek amacıyla her yolu ve yöntemi kullanmaya devam ettiğini söyledi.