‘Artık ilave mülteci yükü kaldıramayız’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
dün Antalya
'da görüştüğü Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
ile düzenlediği ortak basın toplantısında Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarını yeterince yerine getirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir" dedi. Kabil Havaalimanı'nın güvenliğinin sağlanmasının ciddi bir konu olduğunu da belirten Çavuşoğlu, "Bunu titizlikle değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Afganların Türkiye'de tutulacağı iddiaları için de "Böyle bir teklif ne Almanya'dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi" diye konuştu.