Avrupa Birliği’nden Afganistan açıklaması: Askeri güce ihtiyacımız var

"BÖLGEYİ GÜVENME ALTINA ALMAK İÇİN ASKERİ GÜCE İHTİYACIMIZ VAR"

Bu sayının yeterli olmadığını ifade eden Borrell, "Peki ya geçmişte tüm AB üye ülkeleriyle çalışan ya da bizimle çalışmayan ancak sivil toplumdan demokratik bir Afganistan inşa etmeye çalışan insanlar ne olacak?" sorusunu yöneltti ve bunlardan binlercesinin tahliye edilemediğine dikkati çekti.

Borrell, ABD Başkanı Joe Biden'ın söyleminden "ABD'nin artık başkalarının savaşları için mücadele etmeye istekli olmadığı" mesajını aldığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Bu açıdan ABD'nin dünya arenasında belli bir kopuşu olduğunu görüyoruz. Ancak bu krizi, transatlantik ilişkimizi daha dengeli bir şekilde inşa ederek güçlendirmek için kullanmalıyız."