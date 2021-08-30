Bayraktar AKINCI TİHA dünya gündeminde!

Erdoğan'ın devir teslim töreninde yaptığı konuşmaları da gündeme taşıyan Bloomberg, "Türkiye Akıncı ile dünyada bu teknolojiyi üreten ilk üç ülkeden biri oldu" sözlerine vurgu yaptı.

Akıncı TİHA'nın, Bayraktar TB2'den üstün olan özelliklerini art arda sıralayan Bloomberg, Akıncı'nın havada ve karada hedeflere saldırabilmesinin yanı sıra savaş uçaklarıyla birlikte hareket edebildiğine de yer verdi.