Bayraktar AKINCI TİHA dünya gündeminde!

Türkiye'nin, benimsediği tam bağımsızlık politikası doğrultusunda savunma sanayisinde yaptığı yerli ve milli üretim girişimleri büyük yankı uyandırıyor. Özellikle Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinde başarıyı getiren Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'nin çok konuşulan başarısının ardından gözler bu kez de Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na (TİHA) çevrildi.
"TÜRKİYE ASKERİ GÜCÜNÜ DRONE'LARLA İNŞA EDİYOR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen TSK devir teslim töreninin yankıları sürerken, ABD'li medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin yeni insansız hava aracı gücüne ilişkin bir analiz yayınladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TİHA'yı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmesini manşete taşıyan Bloomberg, Türk ordusunun giderek artan başarısına vurgu yaptı.
Bloomberg, "Türkiye askeri kapasitesini yerli drone'larla inşa ediyor" başlığıyla duyurduğu haberinde, Türkiye'nin savunma sanayisi alanında elde ettiği bağımsız duruştan övgüyle bahsetti.
"DÜNYANIN 3 GÜCÜNDEN BİRİ"
Başkan Erdoğan'ın, yerli üretim insansız araçları projelerinde Türk ordusunu kendi kendine yeter hale getirme çabalarının vurgulandığı analizde, TİHA'nın teknik özelliklerine de yer verildi.
Erdoğan'ın devir teslim töreninde yaptığı konuşmaları da gündeme taşıyan Bloomberg, "Türkiye Akıncı ile dünyada bu teknolojiyi üreten ilk üç ülkeden biri oldu" sözlerine vurgu yaptı.
Akıncı TİHA'nın, Bayraktar TB2'den üstün olan özelliklerini art arda sıralayan Bloomberg, Akıncı'nın havada ve karada hedeflere saldırabilmesinin yanı sıra savaş uçaklarıyla birlikte hareket edebildiğine de yer verdi.
Akıncı'nın Türk İHA/SİHA'lardan daha yüksek irtifada uçabilmesinin yanı sıra havada daha uzun süre kalabildiğinin ifade edildiği analizde Roketsan tarafından geliştirilen füzeleri taşıyacağı detayına da vurgu yapıldı.