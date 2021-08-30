Hapse atılmak öldürülmek, zafer

BREZİLYA
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
, 2022'de yapılacak başkanlık seçimlerinde kendisini üç senaryonun beklediğini söyledi. The Guardian
'ın haberine göre, Evanjelik liderlerle bir araya gelen Bolsonaro, seçimlere ilişkin, "Geleceğim için üç alternatif var; tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer" ifadesini kullandı. Bolsonaro, 7 Eylül'deki mitinglerde dini liderlerden destek de istedi. Ülkenin elektronik oylama sistemini eleştiren Bolsonaro, söz konusu sistemin hile yapılmaya müsait olduğunu iddia ederek, baskılı oy pusulalarının kullanılmasında ısrar ediyor.