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Giriş Tarihi: 30.8.2021

Hapse atılmak öldürülmek, zafer

Hapse atılmak öldürülmek, zafer
BREZİLYA Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2022'de yapılacak başkanlık seçimlerinde kendisini üç senaryonun beklediğini söyledi. The Guardian'ın haberine göre, Evanjelik liderlerle bir araya gelen Bolsonaro, seçimlere ilişkin, "Geleceğim için üç alternatif var; tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer" ifadesini kullandı. Bolsonaro, 7 Eylül'deki mitinglerde dini liderlerden destek de istedi. Ülkenin elektronik oylama sistemini eleştiren Bolsonaro, söz konusu sistemin hile yapılmaya müsait olduğunu iddia ederek, baskılı oy pusulalarının kullanılmasında ısrar ediyor.
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Hapse atılmak öldürülmek, zafer
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