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Giriş Tarihi: 30.8.2021 11:54 Son Güncelleme: 30.8.2021 11:55

Hubble'ın yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu nihayet hazır! James Webb ne zaman uzaya fırlatılacak?

Hubble’ın yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu nihayet hazır! James Webb ne zaman uzaya fırlatılacak?

Hubble'ın halefi olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST) uzun zamandır yapım aşamasındaydı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı'nın (CSA) ortak çalışması olan James Webb artık uzaya gönderilmek üzere artık hazır durumda. Peki JWST ne zaman uzaya gönderilecek? Hangi tarihte fırlatılacak? İşte detaylar...

İnsanlığın uzaydaki gözü olarak nitelendirilen Hubble Uzay Teleskobu, 1990 yılından bu yana binlerce keşife imza attı. Evrenin derinliklerinde olanları gözler önüne serdi. Şimdi sırada Hubble'ın yaptıklarından daha fazlasını gerçekleştirecek olan James Webb Uzay Teleskobu var.

Hubble'ın güçlü halefi olan James Webb Uzay Teleskobu'nun testleri tamamlandı. Artık uzaya fırlatılmak üzere hazır. NASA geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, JWST'nin birçok testten geçtiğini ve uzayda en iyi şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını belirtti.

NASA, ESA ve CSA'nın ortak projesi olan James Webb Uzay Teleskobu, evrenin kökenlerini araştırmak, yıldızların, gezegenlerin ve galaksilerin oluşumu hakkında bilgi edinmek için geliştirildi.

James Webb'in, 31 Ekim'de Ariane 5 roketiyle fırlatılması planlanıyor. Ancak teleskobu daha önce uzun bir seyahat bekliyor. Teleskop, Northrop Grumman'ın Kaliforniya'daki tesislerinden, Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'na gidecek.

Her şey planlandığı gibi giderse, James Webb ile ilk gözlemler, yörüngesine yerleştikten neredeyse 6 ay sonra başlayacak. Gök bilimciler, Hubble'ın muhteşem keşifler yaptığını, ancak son teknoloji ile donatılan James Webb'in daha fazlasını sunacağını belirtiyor.

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Hubble'ın yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu nihayet hazır! James Webb ne zaman uzaya fırlatılacak?
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