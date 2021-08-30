Hubble’ın yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu nihayet hazır! James Webb ne zaman uzaya fırlatılacak?

İnsanlığın uzaydaki gözü olarak nitelendirilen Hubble Uzay Teleskobu, 1990 yılından bu yana binlerce keşife imza attı. Evrenin derinliklerinde olanları gözler önüne serdi. Şimdi sırada Hubble'ın yaptıklarından daha fazlasını gerçekleştirecek olan James Webb Uzay Teleskobu var.

Hubble'ın güçlü halefi olan James Webb Uzay Teleskobu'nun testleri tamamlandı. Artık uzaya fırlatılmak üzere hazır. NASA geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, JWST'nin birçok testten geçtiğini ve uzayda en iyi şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını belirtti.