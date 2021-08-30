İda Kasırgası ABD’nin Louisiana eyaletini etkisi altına aldı! İnsanlar timsahlarla dolu sularda mahsur kaldı

Louisina'nın en büyük elektrik şirketi Entergy, elektrik kesintilerinin kaynağını henüz bilmediklerini, kasırganın hasarını tespit etmenin günler sürebileceğini, elektrik kesintilerinin giderilmesinin ise daha uzun sürmesini beklediklerini duyurdu.

Kasırga nedeniyle New Orleans'a elektrik sağlayan büyük bir trafonun yıkılarak Mississippi Nehri'ne düştüğünü vurgulayan Entenergy şirketi Başkanı Philip May, söz konusu trafonun 16 yıl önceki Katrina Kasırgası sırasında hiç hasar görmediğini söyledi.