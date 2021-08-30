İran ile Suudi Arabistan arasında buzlar eriyor

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrç Mescidi, aralarında sorun olan ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat'ta üç kez görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, görüşmelerin devam edeceği bilgisini verdi.

"BAĞDAT'TA ÜÇ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ"

Mescidi, Bağdat'ta düzenlenen Rafideyn Forumu'nda yaptığı konuşmada, İran'ın bölge ülkeleriyle diyaloğu desteklediğini ifade ederek, "İran, tüm bölge ülkeleriyle barışa dayalı ilişkilerden yana ve Suudi Arabistan ile karşılıklı saygı temeline dayalı diyalogdan yanayız." dedi.

Ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat'ta üç kez görüşme gerçekleştirildiğini kaydeden Mescidi, "Bir sonraki görüşme de İran'daki hükümet kurma çalışmalarının tamamlanması sonrası yapılacak." ifadelerini kullandı.