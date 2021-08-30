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Haberler Dünya Haberleri İran ile Suudi Arabistan arasında buzlar eriyor
Giriş Tarihi: 30.8.2021 16:28

İran ile Suudi Arabistan arasında buzlar eriyor

AA
İran ile Suudi Arabistan arasında buzlar eriyor

Gerilimli siyasi ilişkileriyle bilinen İran ve Suudi Arabistan arasında görüşmeler başladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İranlı büyükelçi İrç Mescidi, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Suudi Arabistan ile 3 kez görüşme yapıldığını söyledi.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrç Mescidi, aralarında sorun olan ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat'ta üç kez görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, görüşmelerin devam edeceği bilgisini verdi.

"BAĞDAT'TA ÜÇ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ"

Mescidi, Bağdat'ta düzenlenen Rafideyn Forumu'nda yaptığı konuşmada, İran'ın bölge ülkeleriyle diyaloğu desteklediğini ifade ederek, "İran, tüm bölge ülkeleriyle barışa dayalı ilişkilerden yana ve Suudi Arabistan ile karşılıklı saygı temeline dayalı diyalogdan yanayız." dedi.

Ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat'ta üç kez görüşme gerçekleştirildiğini kaydeden Mescidi, "Bir sonraki görüşme de İran'daki hükümet kurma çalışmalarının tamamlanması sonrası yapılacak." ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin İran'dan korkmaması ve endişe duymaması gerektiğini savunan Mescidi, İran'ın, terörle mücadele hattının ilk sırasında bulunduğunu söyledi.

Mescidi, Irak'a terör örgütü DEAŞ'la mücadelesinde ve elektrik hizmeti konusunda yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.

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İran ile Suudi Arabistan arasında buzlar eriyor
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