İspanya’da son 3 günde Kovid-19 nedeniyle 146 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da, 27 Ağustos'tan sonra bugün güncellenen Kovid-19 verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı 4 milyon 847 bin 298 kişiye ulaştı.

SON 3 GÜNDE 146 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgında can kaybı son 3 günde 146 artışla 84 bin 146'ya çıktı. Diğer yandan son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayılarındaki düşüş devam ederek 242'ye geriledi.

İspanya'da Kovid-19 hastalarının hastanedeki doluluk oranı ortalaması yüzde 6,07 seviyesinde bulunuyor.

4 BÖLGEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR

Ülkede Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu Navarra, Endülüs (sadece 7 belediye), Katalonya (sadece 19 belediye) ve Valensiya (68 mahallede) özerk yönetimlerinde gece yarısı 01.00'dan (Endülüs'te 02.00) sonra sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

AŞILAMADA SON DURUM

Ülkede nüfusun yüzde 69,01'inde Kovid-19 aşılama süreci tamamlandı.

Uzmanlar, ilk aşamada kronik hastalara 3. doz aşının yapılabileceğini belirtirken, aynı zamanda 12 yaş altındakilere de aşının yapılabileceği tartışılıyor.