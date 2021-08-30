Kâbil bu sefer ABD füzesiyle sarsıldı

ABD
Başkanı Joe Biden
'ın, 31 Ağustos'a kadar Afganistan
'dan ayrılacak Amerikan
askerlerine "24-36 saat içerisinde" yeni saldırılar olma ihtimalinin "yüksek" olduğu uyarısınının ardından, başkent Kâbil'de büyük bir patlama meydana geldi. Kaynakların aktardığına göre, patlamanın sebebi bu kez intihar eylemi değil, bir füze saldırısıydı. İlk belirlemelere göre 4'ü çocuk 2'si kadın 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı ABD askerlerinin düzenlediği ortaya çıktı. ABD'nin ilk açıklamasında, tahliye süreci devam eden Amerikan askerlerine saldırı hazırlığındaki DEAŞ bombacılarının imha edildiği kaydedildi. Aamaj haber ajansının paylaştığı videoda da, patlamanın gerçekleştiği bölgeden yoğun bir siyah duman kütlesinin yükseldiği görüldü. ABD füzelerinin Haceh Bagra bölgesindeki bir eve isabet ettiği belirtildi. Ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Albay Bill Urban da "ABD güçleri, insansız hava aracı ile bir araca savunma amaçlı saldırı düzenledi. Araçtaki ikincil patlamalar, önemli miktarda patlayıcı maddenin varlığını gösterdi. Şu anda elimizde herhangi bir bulgu olmamasına rağmen, sivil kayıpların olasılıklarını değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı. Kâbil Havalimanı yakınında tahliye operasyonları sırasında perşembe günü meydana gelen intihar saldırılarında 13'ü Amerikan askeri 180 kişi ölmüş 200 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı üstlenen DEAŞ/Horasan'a karşı cumartesi günü misillemede bulunan ABD, eylemin 2 sorumlusunun öldürüldüğünü açıklamıştı.
ABD ASKERLERİ PANİK HALİNDE KALABALIĞA ATEŞ AÇTI
TALİBAN Sözcüsü ve Kültür Komisyonu Başkanı Zabihullah Mücahid, Kabil
Hamid Karzai Havalimanı'nda 26 Ağustos'ta DEAŞ/Horosan tarafından düzenlenen bombalı saldırının ardından ABD askerlerinin panik halinde sivilleri öldürdüğü söyledi. Mücahid, "Aldığımız rapora göre, saldırı olduktan sonra Amerikan askerleri panik halinde kalabalığın üzerine ateş açıyor. Orada insanlar çoktu. Böylece aralarında kadın ve çocukların bulunduğu siviller hayatını kaybetti" dedi. Türkiye ile çok iyi ilişkiler içerisinde bulunmak istediklerini de bildiren Mücahid, "Türk halkı ve devleti bizim dostumuzdur. Bizim bu dostluğumuzun devam etmesi için birçok neden bulunuyor. Türkiye ile ekonomi alanında da ilişkiler kurmak istiyoruz. Önceden olduğu gibi eğitim alanında da Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız bulunuyor. Afgan halkıyla Türk halkı arasında derin tarihi ilişkiler bulunuyor" diye konuştu. AA