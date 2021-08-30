Kolombiya’da bombalı saldırı! 11’i polis 13 kişi yaralandı

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Cucuta kentinde polis karakolunun yakınında henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 11'i polis 13 kişi yaralandı.

"SORUMLULARIN PEŞİNE DÜŞECEĞİZ"

Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından saldırıyı kınayarak, "Bu bölgede terör estirmeye çalışan suç gruplarıyla durmaksızın mücadele ediyoruz. Sorumluların peşine düşeceğiz." ifadesini kullandı. Cucuta Polis Müdürü Oscar Moreno da saldırının aydınlatılması için adli soruşturmanın başladığını belirtti.