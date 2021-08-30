Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu ABD’nin güneyindeki eyaletlerde oksijen sıkıntısı baş gösterdi

98 BİN KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBEDEBİLİR

ABD'nin yüzde 41'le en az aşı olan eyaleti Louisiana'da hafta sonu yıkıma neden olan İda Kasırgası'nın ardından, hastanelerin aşırı yüklenmesinden endişe ediliyor. Geçen hafta, Washington Üniversitesi, tahminlerine göre ABD'de aralık başına kadar Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 98 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceğini açıklamıştı.