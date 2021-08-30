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Giriş Tarihi: 30.8.2021

Macron: Kâbil’de güvenli bölge için çalışacağız

Macron: Kâbil’de güvenli bölge için çalışacağız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) daimi üyelerinin katılacağı acil Afganistan toplantısında, Kâbil'de bir 'güvenli bölge' kurulmasını önereceklerini söyledi. Emmanuel Macron, "Çözüm önerimiz, Kâbil'de BM kontrolü altında, insani yardım operasyonlarının devam etmesine imkan tanıyacak güvenli bir bölge kurmayı amaçlıyor" dedi. Macron, bir güvenli bölge olması durumunda uluslararası toplumun Taliban güçleri üzerinde baskı da kurabileceğini belirtti. BM'nin beş daimi üyesi Fransa, Britanya, ABD, Rusya ve Çin, bugün Afganistan için bir araya geliyor.
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Macron: Kâbil’de güvenli bölge için çalışacağız
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