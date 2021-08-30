Selin vurduğu Almanya’da durum kritik! Hala 20 bin hanede telefon bağlantısı bulunmuyor

ALT YAPILAR BAZI YERLERDE YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Deutsche Telekom'dan yapılan açıklamada da sel bölgesindeki telefon altyapısının kötü bir şekilde tahrip olduğu, bazı yerlerde altyapının tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiği kaydedildi.

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