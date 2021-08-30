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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: AB, ABD'yi güvenli seyahat listesinden çıkardı
Giriş Tarihi: 30.8.2021 19:21 Son Güncelleme: 30.8.2021 19:28

Son dakika: AB, ABD'yi güvenli seyahat listesinden çıkardı

Son dakika: AB, ABD’yi güvenli seyahat listesinden çıkardı

Son dakika haberleri: Avrupa Birliği (AB), artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ABD'yi güvenli seyahat listesinden çıkardı.

Son dakika haberleri: Avrupa Birliği, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ABD'yi güvenli seyahat listesinden çıkardı.

ABD'DE KOVİD-19 SALGININDA SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 281 artarak 637 bin 540'a yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 38 milyon 799 bini aştı.

NÜFUSUN YÜZDE 74'ÜNDEN FAZLASINA EN AZ BİR DOZ AŞI UYGULANDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 204 milyon 435 binden fazla kişiye ilk doz, 173 milyon 520 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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Son dakika: AB, ABD'yi güvenli seyahat listesinden çıkardı
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