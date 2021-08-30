Son dakika: AB, ABD’yi güvenli seyahat listesinden çıkardı

NÜFUSUN YÜZDE 74'ÜNDEN FAZLASINA EN AZ BİR DOZ AŞI UYGULANDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.