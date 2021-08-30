Son dakika: ABD’den dikkat çeken Kabil Havalimanı açıklaması

"BİZİM GÖREVİMİZ BİTİYOR"

ABD'nin bölgedeki görevinin yakın zamanda biteceğini kaydeden Kirby, "Bitmeyecek olan şey şu; buradaki ABD halkını korumayı sürdüreceğiz. Elimizdeki kapasiteyi kullanmayı sürdüreceğiz. Taliban ile irtibat halindeyiz. Herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın diye. Amacımız bu çekilmeyi bitirmek ve tahliye operasyonlarını gerçekleştirmek. Süreçle ilgili bilgi vermeyeceğim. Çok net şekilde gördük ciddi bir tehdit söz konusu. Sahadaki kumandanlarımız iyi koordine edilmiş bir metot geliştirdiler." diye konuştu.