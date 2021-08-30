Son dakika: ABD’den dikkat çeken Kabil Havalimanı açıklaması

Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'da yaşanan son gelişmelerin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"HAVALİMANI BU SÜREÇTE İŞLEVSEL KALACAK"
Kabil Havalimanı'nın bu süreçte işlevsel kalacağını belirten Kirby, "Biz gittikten sonra ne olacak derseniz uluslararası kamuoyunda birkaç ülke var. Belki de havalimanını sivil uçuşlara açık tutmak için bir anlaşma yapabilirler. ABD ordusu orada görev almayacak. Biz çekildikten sonra bir sorumluluğumuz olmayacak." ifadelerini kullandı.
"TALİBAN İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"
Pentagon Sözcüsü Kirby, sahadaki komutanların Taliban ile iletişim halinde olduğunu söyledi, "Komutanlarımız Taliban'la çatışmaları önlemek için konuşmaya devam ediyorlar. Havalimanındaki saldırıyla ilgili soruşturma devam edecek. Terör saldırısını durdurmak için operasyon yaptık. Tehditleri elimizdeki imkanları kullanarak dolabildiğince yakından izledik, olabilecek en iyi eylemi yaptık." dedi.
"BİZİM GÖREVİMİZ BİTİYOR"
ABD'nin bölgedeki görevinin yakın zamanda biteceğini kaydeden Kirby, "Bitmeyecek olan şey şu; buradaki ABD halkını korumayı sürdüreceğiz. Elimizdeki kapasiteyi kullanmayı sürdüreceğiz. Taliban ile irtibat halindeyiz. Herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın diye. Amacımız bu çekilmeyi bitirmek ve tahliye operasyonlarını gerçekleştirmek. Süreçle ilgili bilgi vermeyeceğim. Çok net şekilde gördük ciddi bir tehdit söz konusu. Sahadaki kumandanlarımız iyi koordine edilmiş bir metot geliştirdiler." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN, TALİBAN'IN TEKLİFİNİ DUYURMUŞTU
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yaptığı açıklamada, "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var. Kime, bize. Güvenliği diyor biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın. Şimdi bizim bu konuda bile şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok." ifadelerini kullanmıştı.