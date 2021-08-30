Taliban lideri Ahundzade Kandahar vilayetinde

TALİBAN lideri Molla Hibetullah Ahundzade
'nin Afganistan
'ın güneyindeki Kandahar
vilayetinde olduğu iddia edildi. Dört gün önce Kandahar'a geldiği ileri sürülen Hibetullah'ın Taliban'ın önde gelen isimleriyle kurulacak hükümet hakkında görüştüğü belirtildi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid açıklamasında, grubun lideri Hibetullah'ın yakın zamanda kamuoyu önüne çıkacağını söylemişti. Taliban'ın Kâbil'i kontrolü altına almasının ardından grubun Katar
'da bulunan bazı liderleri Kandahar'a gitmişti. Taliban lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'un öldürülmesinden sonra 2016'da liderliğe Molla Hibetullah Ahundzade seçildi.