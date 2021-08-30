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Giriş Tarihi: 30.8.2021

Taliban’dan ABD vatandaşları için güvenli çıkış sözü

Taliban’dan ABD vatandaşları için güvenli çıkış sözü
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın ABD vatandaşlarına ve Afgan ortaklarına 31 Ağustos'tan sonra güvenli geçiş izni vereceğini bildirdi. Sullivan, 1 Eylül itibarıyla Afganistan'da ABD elçilik varlığının bulunmayacağını ifade etti. ABD'nin, karada kalıcı askeri varlığı olmadan da Afganistan'daki terörizm tehdidini önleyebileceğini belirten Sullivan, DEAŞ'a karşı daha fazla operasyon yapılmasının değerlendirildiğini söyledi. ABD Başkanı Biden, son haftalarda DEAŞ'ın Kâbil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.
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Taliban’dan ABD vatandaşları için güvenli çıkış sözü
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