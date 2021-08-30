Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’ndan Kuzey Kore alarmı! Nükleer faaliyetler böyle tespit edildi...

YENİDEN AKTİF HALE GELDİ

IAEA, Kuzey Kore'nin Eylül 2020 tarihinden bugüne nükleer faaliyetlerini rapor olarak yayınlayarak ülkenin nükleer faaliyetlerine Temmuz 2021 tarihinden itibaren yeniden başladığını teyit etti. Cuma günü yayınlanan raporda, uydu görüntülerinden Yongbyon'da (Nyongbyon) bulunan Deneysel Nükleer Santrali'nin tekrar aktif hale geldiği belirtildi. IAEA raporda "Aralık 2018'in başından Temmuz 2021'in başına kadar reaktörün çalıştığına dair hiçbir belirti bulunmuyordu. Bununla birlikte, Temmuz 2021'in başından bu yana, soğutma suyunun tahliyesi de dahil olmak üzere, reaktörün çalışmasıyla tutarlı göstergeler olmuştur" ifadelerini kullandı.