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Giriş Tarihi: 31.8.2021 09:52 Son Güncelleme: 31.8.2021 10:08

ABD Afganistan’dan tamamen çekildi! Taliban böyle kutlama yaptı

İHA
ABD Afganistan’dan tamamen çekildi! Taliban böyle kutlama yaptı

ABD, 20 yıldır devam eden NATO görevi kapsamında Afganistan’da bulunan askeri birliklerini temmuz ayında geri çekmişti. Geri çekilmenin ardından ülke yönetimini ele geçiren Taliban’ın yeni yönetiminin yankıları devam ederken ABD Savunma Bakanlığı, ülkede kalan askerlerin ve personelin tahliyelerinin tamamlandığını duyurdu.

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD güçlerinin Afganistan'dan geri çekilme sürece tamamlandı.

"ABD'NİN MİSYONU SONA ERDİ"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını ve Amerikan vatandaşlarını, üçüncü ülke vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etme misyonunun sona erdiğini duyurmak için buradayım" ifadelerini kullanarak, son C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağının Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldığını aktardı.

Uçakta askerlerin ve Afganistan'da bulunan çekirdek diplomatik personelin olduğu belirtildi.

McKenzie, ABD'nin diplomatik tahliye görevine devam edeceğini ifade ederken, "Askeri tahliye tamamlanırken, ABD vatandaşları ve ayrılmak isteyen uygun Afganları tahliye etmek için diplomatik misyon devam ediyor" dedi.

McKenzie, "Bu geceki geri çekilme, hem tahliyenin askeri bileşeninin sonunu, hem de 11 Eylül 2001'den kısa bir süre sonra Afganistan'da başlayan yaklaşık 20 yıllık misyonun sonunu ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD güçlerinin Afganistan'ı tamamen terk etmesi, ülke medyasında da gündeme oturdu. ABD gazeteleri, sürecin tamamlanmasını "ABD'nin en uzun savaşı tamamen sona erdi" şeklinde duyurdu.

TALİBAN'DAN SİLAHLI KUTLAMA

ABD'ye bir servete mal olduğu belirtilen Afganistan müdahalesinin bitişini, bir devrin kapanması olarak nitelendiren ABD medyası, Taliban'ın kutlama yaptığı görüntüleri de paylaştı.

Son ABD askeri de Afganistan'dan ayrıldı! Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak böyle kutlama yaptı

Geri çekilmenin tamamlanmasının ardından başkent Kabil'de Taliban üyelerinin havaya ateşe ederek kutlama yaptığı görüldü.

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ABD Afganistan’dan tamamen çekildi! Taliban böyle kutlama yaptı
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