ABD Afganistan’dan tamamen çekildi! Taliban böyle kutlama yaptı

TALİBAN'DAN SİLAHLI KUTLAMA

ABD'ye bir servete mal olduğu belirtilen Afganistan müdahalesinin bitişini, bir devrin kapanması olarak nitelendiren ABD medyası, Taliban'ın kutlama yaptığı görüntüleri de paylaştı.

Son ABD askeri de Afganistan'dan ayrıldı! Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak böyle kutlama yaptı

Geri çekilmenin tamamlanmasının ardından başkent Kabil'de Taliban üyelerinin havaya ateşe ederek kutlama yaptığı görüldü.