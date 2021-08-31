ABD’de kasırga felaketi: Cep telefonları kesildi, nehir tersine aktı

PENTAGON UYDU FOTOĞRAFLARINI İSTEDİ

Biden, hasar tespiti için Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığından da bölgenin uydu fotoğraflarının istediğini açıkladı.

Telekomünikasyon şirketleri ise bölgede önemli kesintiler yaşandığını doğruladı ve AT&T Louisiana'da cep telefonu ağının yüzde 60'ının, T-Mobile ise yüzde 70'inin kullanılabildiğini duyurdu.