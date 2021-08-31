Afganistan’da barınak işleten İngiliz asker yüzlerce hayvanı tahliye etti

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin yankıları devam ediyor. NATO kuvvetleri, ülkede kalan personelini tahliye derken İngiliz basınına yansıyan bir olay, dünya gündeminde de kendisine geniş yer buldu.
"HAYVANLARI ALMADAN DÖNMEYECEĞİM" DEMİŞTİ
Ülkede 15 senedir kendi çabalarıyla kurduğu bir hayvan barınağı işleten eski İngiliz asker Pen Farthing, İngiltere'ye barınakta baktığı 200 kadar kedi ve köpekle döndü.
Farthing'in bu hareketi hayvanseverler tarafından takdir edilse de, eski askerin barınakta kendisi için çalışan Afgan personeli geride bırakması büyük tepki çekti. Farthing, Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından yaptığı bir açıklamada "Barınaktaki hayvanları almadan Afganistan'ı terk etmeyeceğim" açıklamasında bulunmuştu.
AFGAN PERSONEL GERİDE KALDI
İşletmede çalışanların geride bırakıldığının ortaya çıkmasının ardından İngiliz bir milletvekili duruma "Eğer anneniz yerine köpeğinizi kurtarmak için ambulans gönderilseydi ne yapardınız?" diyerek tepki gösterdi.