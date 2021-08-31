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Giriş Tarihi: 31.8.2021 12:14 Son Güncelleme: 31.8.2021 12:25

Afganistan’da barınak işleten İngiliz asker yüzlerce hayvanı tahliye etti

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Afganistan’da barınak işleten İngiliz asker yüzlerce hayvanı tahliye etti

Afganistan’da Taliban’ın ülke yönetimine el koyduğunu açıklamasının ardından başlayan tahliyeler devam ediyor. Görevli bulunan NATO personeli kargo uçaklarıyla ülkeyi terk ederken emekli bir İngiliz askerin Afganistan’dan ayrılışı büyük ses getirdi. Pen Farthing isimli eski askerin, ülkede kurduğu hayvan barınağında baktığı yüzlerce kedi ve köpekle İngiltere’ye dönerken Afgan personeli geride bırakması tepkiye neden oldu.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin yankıları devam ediyor. NATO kuvvetleri, ülkede kalan personelini tahliye derken İngiliz basınına yansıyan bir olay, dünya gündeminde de kendisine geniş yer buldu.

"HAYVANLARI ALMADAN DÖNMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Ülkede 15 senedir kendi çabalarıyla kurduğu bir hayvan barınağı işleten eski İngiliz asker Pen Farthing, İngiltere'ye barınakta baktığı 200 kadar kedi ve köpekle döndü.

Farthing'in bu hareketi hayvanseverler tarafından takdir edilse de, eski askerin barınakta kendisi için çalışan Afgan personeli geride bırakması büyük tepki çekti. Farthing, Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından yaptığı bir açıklamada "Barınaktaki hayvanları almadan Afganistan'ı terk etmeyeceğim" açıklamasında bulunmuştu.

AFGAN PERSONEL GERİDE KALDI

İşletmede çalışanların geride bırakıldığının ortaya çıkmasının ardından İngiliz bir milletvekili duruma "Eğer anneniz yerine köpeğinizi kurtarmak için ambulans gönderilseydi ne yapardınız?" diyerek tepki gösterdi.

İngiliz ordusunun Farthing'e Afgan personel ve ailelerini de yanına alma hakkı verildiği öğrenilirken, eski İngiliz askerin yalnızca hayvanları götürmesi eleştirileri de beraberinde getirdi.

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Afganistan’da barınak işleten İngiliz asker yüzlerce hayvanı tahliye etti
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