Afganistan’da barınak işleten İngiliz asker yüzlerce hayvanı tahliye etti

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin yankıları devam ediyor. NATO kuvvetleri, ülkede kalan personelini tahliye derken İngiliz basınına yansıyan bir olay, dünya gündeminde de kendisine geniş yer buldu.

"HAYVANLARI ALMADAN DÖNMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Ülkede 15 senedir kendi çabalarıyla kurduğu bir hayvan barınağı işleten eski İngiliz asker Pen Farthing, İngiltere'ye barınakta baktığı 200 kadar kedi ve köpekle döndü.