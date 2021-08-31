Afganistan’dan çekilme bitti

Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kâbil'i ele geçirmesinin ardından dünyanın dikkat kesildiği Afganistan
'da yabancıların çekilmesi için süre bugün doluyor. ABD ile Taliban arasındaki anlaşma gereği ülkedeki yabancıların 31 Ağustos'a kadar ayrılması gerekiyordu.
Dün ABD'nin 'ana diplomatik unsuları' çekilirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie de, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı. Pentagon Sözcüsü John Kirby ile kameraların karşısına geçen McKenzie, "Son C-17 uçağı 30 Ağustos saat 15.29'da Kabil
Havalimanı'ndan havalandı ve ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan hava sahasından çekiliyor" dedi. Bugünden itibaren ABD'nin 20 yıldır süren Afganistan işgali sona erecek.
Tahliyelerin gerçekleştirildiği Kâbil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda ise dün yine korku dolu anlar yaşandı. Havalimanının yakınlarındaki bir mahalleye 5 roket düştü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ
/ Horasan üstlendi.
6 ÇOCUK ÖLDÜ
Diğer taraftan ABD'nin Kâbil çevresinde önceki gün drone ile düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı. Aynı aileden 6'sı çocuk 9 kişi öldü. Kurbanların en küçüğü 2 yaşındaki çocuk oldu.
Kabil Havalimanı
'ndan tahliyeler Taliban'ın Kâbil'de kontrolü ele geçirmesinden bir gün önce yani 14 Ağustos'ta başlamıştı. Bu süre içerisinde 116 binden fazla yabancı ve Afgan ülkeden tahliye edildi. Tahliyeler sırasında DEAŞ/Horasan'ın intihar bombalı saldırısında 200'e yakın kişi yaşamını yitirmişti. Kandahar'da olduğu iddia edilen Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin ise kamuoyunun karşısına çıkması bekleniyor. 60'larında olduğu bilinen Ahundzade, 2016 yılından bu yana Taliban'a liderlik ediyor.
İŞGAL BİLANÇOSU AĞIR OLDU
2001'den
bu yana savaşın doğrudan sonucu olarak 71 binden fazlası sivil yaklaşık 241 bin kişi hayatını kaybetti. ABD, savaş bölgesindeki 20 yıllık varlığı boyunca askeri operasyonlara tahmini 2 trilyon dolardan fazla harcadı. Savaş süresince 2.5 milyonu aşkın Afgan mülteci durumuna düştü. Taliban'a çok sayıda Kara Şahin olarak bilinen helikopterler gibi ABD'nin silahları kaldı.
İRAN SINIRINA 43 KM'LİK DUVAR ÖRÜLDÜ
Yaşa dışı geçişleri engellemek için Yüksekova ilçesinin İran sınır hattında başlatılan 43 kilometrelik beton duvar çalışmaları tamamlandı. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan 560 kilometrelik modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor. Beton blokların, 3 metre yüksekliğinde olduğu açıklandı.
'GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRİYORUZ'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'nın işletilme ihtimali hakkında konuştu. Akar, "Afganistan ile tarihe dayanan ortak değerlerimiz var. Gelişmeleri değerlendiriyoruz. Şartlar uygun olursa, böyle de bir talep gelirse bunu da değerlendirmeye hazırız" dedi.
AB'DEN ORDU İTİRAFI
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Josep Borrell, "Afganistan'daki durum, AB'nin hızlı harekete geçecek askeri güce ihtiyaç duyduğunu gösterdi" dedi.