Afganistan’ı terk eden son asker olarak tarihe geçmişti… ABD askerinin kimliği belli oldu

ABD'nin ülkede bulunan tüm kuvvetlerini geri çekeceğini açıklamasının ardından ülke yönetimini ele geçiren Taliban'ın, Afganistan'da yarattığı karmaşa devam ediyor. Taliban'ın yönetime gelmesiyle ülkede bulunan yabancı devletler, vatandaşlarını ve görevli personelini tahliyeye devam ederken, ABD ordusu, ülkedeki varlığını dün itibarıyla resmen sona erdirdi.
O ASKERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
ABD ordusunun, başkent Kabil'de bulunan askeri üssü terk etmesiyle ortaya çıkan görüntüler, Amerikan askerlerinin adeta kaçarcasına gittiğini gözler önüne sermişti.
ABD askerlerinin gitmesiyle geride bırakılan askeri teçhizata el koyan Taliban, savaş ganimeti olarak görülen ekipmanlarla zafer pozu vermişti.
ABD'nin geri çekilmesinin tamamlanması olarak görülen bir fotoğrafsa, dünya gündeminde oldukça ses getirmişti.
Kabil Havalimanı'ndan uçağa binerek ülkeyi terk eden, gece görüş kamerasıyla fotoğrafı çekilmiş olan asker, ABD'nin ülkedeki 20 yıllık varlığını bitiren fotoğraf olarak servis edilmişti.
Afganistan'daki 20 yıllık varlığını sonlandırdığı duyurduğu fotoğraftaki askerin kim olduğu ortaya çıktı. Gece görüşü ile çekilen görüntülerdeki kişinin ABD'li Tümgeneral Christopher Donahue olduğu ifade edildi.
Yapılan açıklamaya göre Kabil'den ayrılan son ABD uçağına binen Donahue, ABD'nin Afganistan'dan tahliyesini koordine eden isim. Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Donahue'nun Afganistan'dan ayrılan son ABD askeri olduğunu doğruladı.
ABD basınından elde edilen bilgilere göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, askeri operasyonların son 90 dakikasını Pentagon bodrumundaki bir operasyon merkezinden eş zamanlı takip etti ve daha sonra Donahue'yu, geri çekilmeyi tamamlaması için aradı.
Askeri kariyeri boyunca 17 kez Afganistan, Irak, Suriye, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa'da operasyonlar yürütmek üzere görevlendirilen Donahue'nun Pentagon'daki Müşterek Genelkurmay Başkanı'nın eski özel asistanı olarak görev yaptığı belirtildi.