Afganistan’ı terk eden son asker olarak tarihe geçmişti… ABD askerinin kimliği belli oldu

Kabil Havalimanı'ndan uçağa binerek ülkeyi terk eden, gece görüş kamerasıyla fotoğrafı çekilmiş olan asker, ABD'nin ülkedeki 20 yıllık varlığını bitiren fotoğraf olarak servis edilmişti.

Afganistan'daki 20 yıllık varlığını sonlandırdığı duyurduğu fotoğraftaki askerin kim olduğu ortaya çıktı. Gece görüşü ile çekilen görüntülerdeki kişinin ABD'li Tümgeneral Christopher Donahue olduğu ifade edildi.