Akdeniz’de petrol sızıntısı paniği: Kriz masası kuruldu, gemiler teyakkuzda bekliyor! Özel ekip KKTC’ye ulaştı...

KRİZ MASASI KURULDU

KKTC endişe ile gelişmeleri takip ederken ülkede kriz masası kurulduğu duyuruldu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Saner, Suriye'den denize sızan ve Ada'ya doğru ilerleyen petrolün Türkiye ile işbirliği içinde takip edildiğini bildirdi.

Başbakan Saner, "Suriye'den denize sızan petrolle ilgili kriz masası kuruldu" dedi.

Saner, şunları kaydetti:

"Suriye'den sızan petrolün adamıza doğru ilerleyişi anavatan Türkiye ile de işbirliği içinde Başbakanlık, ilgili tüm bakanlıklarımız ve birimlerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Başbakanlık müsteşarımız direktiflerim doğrultusunda Türkiye ve ilgili tüm mercilere en üst seviyede bağlantıdadır. Ülkemizin bu sızıntıdan zarar görmemesi için gereken neyse onun yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın."