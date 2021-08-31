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Giriş Tarihi: 31.8.2021 10:25 Son Güncelleme: 31.8.2021 10:33

Bir ülke daha sıraya girdi: Bayraktar TB2 ve ATAK helikopterleri dünyaya yayılıyor...

AA
Bir ülke daha sıraya girdi: Bayraktar TB2 ve ATAK helikopterleri dünyaya yayılıyor...

Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki kaydettiği ilerleme gündem olmaya devam ediyor. Azerbaycan, Katar, Ukrayna ve Tunus ve NATO ülkesi Polonya'nın ardından Irak da Türk SİHA'larına talip oldu. Irak Savunma Bakanı Cuma İnad; Bayraktar TB2, T129 ATAK helikopter ve gelişmiş silahlarından satın almak istediklerini söyledi.

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Türkiye'nin ilk milli ve özgün silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, T129 ATAK helikopter ve gelişmiş silahlarından satın almak istediklerini söyledi.

'UZLAŞMAYA VARDIK'

İnad, Irak'ta yerel bir televizyona yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'den Bayraktar TB2, 12 adet T129 ATAK helikopter ve 6 adet de insansız hava aracına karşı savunma sistemleri satın almak için teklif ve sözleşme istedik. Bayraktar SİHA alımı konusunda uzlaşmaya vardık." dedi.

"ÇOK GELİŞMİŞ VE BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ"

"Türkiye'nin Bayraktar isimli SİHA'ları çok gelişmiş ve büyük başarı elde etti." diyen İnad, "Bunlar, geceleri bile hizmet verme kapasitesine sahip olduğu için DEAŞ terörüyle mücadelemizde işimize yarar. Irak ordusu bu teknolojiden yoksun." ifadelerini kullandı.

19 Ağustos tarihinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'21) katılan Irak Savunma Bakanı İnad, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelmişti.

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Bir ülke daha sıraya girdi: Bayraktar TB2 ve ATAK helikopterleri dünyaya yayılıyor...
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