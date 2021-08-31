Bir ülke daha sıraya girdi: Bayraktar TB2 ve ATAK helikopterleri dünyaya yayılıyor...

"ÇOK GELİŞMİŞ VE BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ"

"Türkiye'nin Bayraktar isimli SİHA'ları çok gelişmiş ve büyük başarı elde etti." diyen İnad, "Bunlar, geceleri bile hizmet verme kapasitesine sahip olduğu için DEAŞ terörüyle mücadelemizde işimize yarar. Irak ordusu bu teknolojiden yoksun." ifadelerini kullandı.